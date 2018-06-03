ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويصدر435 طن جبس

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس السبت القطار رقم 2457، وفي الخامسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2480، بحمولة إجمالية 2609 طن قمح، في حين غادر 184 سيارة نقل محملة بـ 9802 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 131768 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8887 طنا.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل في الثانية صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6979 طن يوريا و 1640 طن فوسفات و3600 طن مولاس و 7800 طن رمل و 2550 طن ملح و435 طن جبس و 419 طن صودا.