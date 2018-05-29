ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويصدر 4206 أطنان رمل

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أن غادر الميناء في السابعة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2480 محمل بـ 1366 طن قمح، في حين غادر 197 سيارة نقل محملة بـ 10706 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 139356 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10041 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 3600 طن مولاس و 4206 طن رمل و13852 طن ملح و 2609 طن حجر كوارتز وإعادة شحن 600 طن كسب فول صويا.

