ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة وحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و3 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1278 ) طن قمح و(102) سيارة بحمولة (4968) طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 107801 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 149760 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 12500 طن يوريا و 4233 طن فوسفات و 3943 طن رمل.