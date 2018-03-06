ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة اليوم الثلاثاء

محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



ولفت إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الإثنين القطار رقم 2435 محمل بـ 1303 طن قمح، في حين غادر 89 سيارة نقل محملة بـ 4680 طن قمح.



الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 112860 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36865 طنا.



وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 4200 طن يوريا، و3600 طن رمل، وإعادة شحن 1500 طن كسب فول صويا.







استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.







وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.







ولفت إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الإثنين القطار رقم 2435 محمل بـ 1303 طن قمح، في حين غادر 89 سيارة نقل محملة بـ 4680 طن قمح.







الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 112860 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36865 طنا.







وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 4200 طن يوريا، و3600 طن رمل، وإعادة شحن 1500 طن كسب فول صويا.

