ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة أول أيام فبراير

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الثالثة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2476 محملا بـ 1314 طن قمح، في حين غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 3735 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 56186 طنا، ورصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 54703 طنا.

وأوضح المركز الإعلامى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا و 1640 طن فوسفات و 2460 طن رمل.