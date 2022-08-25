ميناء دمياط يستقبل 1084 طن خشب زان ويُصدر 4798 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 14500 طن ذرة و4696 طن قمح و2084 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 1335 طن ابلاكاش و1084 طن خشب زان و6500 طن سلاج و3400 طن حديد و7872 طن خردة و1600 طن فول ويضاف إلى ما سبق 872 طن رخام.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4798 طن أسمنت و4000 طن مولاس و298 طن معدات و2423 طن يوريا.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 623 طن رمل علاوة على 1424 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1011 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 82 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2104 حاويات مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 77158 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164352 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2513 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3717 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.