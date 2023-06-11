ميناء دمياط يستقبل 10521 طن ذرة و13390 طن قمح (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 16، وأن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 35 حاوية بضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4470 طن خردة و8170 طن كسب فول صويا و593 طن أسمنت معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 5886 طن حديد و3441 طن أرز معبأ و4459 طن فول صويا صب و2400 طن زيت طعام و6500 طن كسب صويا و10521 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 13390 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 2116 طن يوريا و700 طن أسمنت معبأ و1509 أطنان رمل و200 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1078 طن كلينكر علاوة على 6339 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1067 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 269 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4933 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 160062 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 223481 طنًا.

وذكر أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3842 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4620 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 10، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 حاوية بضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.