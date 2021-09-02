ميناء دمياط يستقبل 10505 أطنان ذرة ويُصدر 6362 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4000 طن صويا و10505 أطنان ذرة و7700 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 8138 طن سكر، علاوة على 3388 طن حديد.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع ومنها 8685 طن فوسفات و7843 طن يوريا و500 طن زيت طعام.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6362 طن رمل بالإضافة إلى 350 طن مولاس.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 565 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وفول وريحان وبطاطا وبقدونس وفلفل)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا واليابان وهولندا وألمانيا وسلوفينيا.

وذكر المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 128 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1061 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 2892 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3323 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.