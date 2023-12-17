ميناء دمياط يستقبل 10500 طن ذرة ويُصدر 5500 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 42 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 15005 أطنان قمح و10500 طن ذرة و170 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 1073 طن خشب زان و9784 طن خردة و176 طن بازلاء و4613 طن حديد و2863 طن فول صويا و750 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 290 طن مولاس.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 12094 طن يوريا و6953 طن ملح معبأ و400 طن مولاس و5500 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 900 طن رمل علاوة على 3183 طن حديد تسليح.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 433 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3550 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 141734 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 322967 طنًا.

وذكر أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3701 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5070 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (GOOD HOPE MAX) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 65710 أطنان قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.