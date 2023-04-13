ميناء دمياط يستقبل 10459 طن ذرة ..ويصدر يوريا وكلينكر وملح ومولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5281 طن عدس و47 طن بسلة و10459 طن ذرة

كما استقبل الميناء أيضا 7897 طن قمح و6134 طن صويا ويضاف إلى ما سبق 1130 طن خشب زان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 100 طن يوريا صب و474 طن يوريا معبأ و135 طن صويا و913 طن ملح معبأ و1440 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1588 طن كلينكر علاوة على 2300 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 534 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 309 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3803 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158638 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130410 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2625 طن قمح متجهين إلى طنطا وشبرا، بإلإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4810 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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