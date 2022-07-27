ميناء دمياط يستقبل 1042 طن خشب زان ويُصدر 6700 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 4 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10400 طن خردة 2000 طن ذرة و1088 طن أبلاكاش و1042 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 2688 طن حديد علاوة على 800 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل، 6700 طن يوريا و5450 طن أسمنت ويضاف إلى ما سبق 787 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 411 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 621 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 230987 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4107 شاحنات.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.