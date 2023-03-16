ميناء دمياط يستقبل 1032 رأس ماشية حية ويُصدر 4870 طن يوريا صب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادرته 9 سفن، لافتا إلى وصول إجمالي عدد السفن الموجودة

29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9337 طن قمح و4919 طن عدس و1655 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 4340 طن زيت طعام و5747 طن حديد و1000 طن صويا و900 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 1032 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 276 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4870 طن يوريا صب و1180 طن يوريا معبأ و1150 طن رمل و3000 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 309 طن كحول علاوة على 15601 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1053 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 522 حاوية مكافئة، فى حين وصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 3579 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 89881 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120869 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا سجلت 5072 شاحنة.

يشار إلي أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.