ميناء دمياط يستقبل 10214 طن حديد ويُصدر 4500 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادرت 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10214 طن حديد و16818 طن خردة و4010 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 9600 طن ذرة و4761 طن سكر و1010 أطنان خشب زان ويضاف إلى ما سبق 9500 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 9133 طن يوريا و2200 طن علف و4500 طن اسمنت معبأ و3700 طن مولاس.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 483 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 211 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5112 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 16392 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404988 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط عدد 5305 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (TAHA-Y) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سيراليون ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.