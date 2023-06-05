ميناء دمياط يستقبل 10100 طن ذرة ويُصدر 13091 طن كلينكر (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 11000 طن خردة، و3840 طن نواتج تقطير، و5145 طن كسب فول صويا، و490 طن فول صويا معبأ.

كما استقبل الميناء 2900 طن بسلة، و40 طن أرز معبأ، و2400 طن فول صويا صب، و2364 طن حديد، و2614 طن أبلاكاش، و545 طن خشب زان، و10100 طن ذرة، و4700 طن شعير، يضاف إلى ما سبق 13675 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع، مثل 5238 طن رمل، و300 طن مولاس، و15910 طن يوريا.

كما قام الميناء بتصدير 13091 طن كلينكر، علاوة على 6817 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 114 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 304 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6659 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 151772 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188985 طنًّا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1282 طن قمح، متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 3510 شاحنات.

وقد أظهرت حركة التشغيل بهيئة ميناء دمياط تحسنًا ملحوظًا في بيانات حركة السفن وتداول البضائع، خلال شهر مايو 2023، مقارنة بشهر مايو 2022،

حيث استقبل الميناء 326 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال هذا الشهر، مقارنة بـ249 سفينة، خلال مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 31%.

كما بلغ إجمالي طاقة التداول للبضائع، خلال مايو 2023، حوالى 4.665.399 طنًّا، مقارنة بحوالي 3.535.860 طنًّا في مايو من العام الماضي، بزيادة قدرها 32%.