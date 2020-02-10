ميناء دمياط يستقبل 10000 طن قمح ويُصدر 2100 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة قمح تزِن 10000 طن، فيما غادر سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة فوسفات تزِن 2100 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 4907 أطنان خشب و4055 طن ذرة و6000 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضًا 287 طن فول صب، علاوة على 10000 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2100 طن فوسفات، بالإضافة إلى 800 طن رمل.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 728 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 108 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 130 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 77023 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114447 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2510 أطنان قمح، في حين غادر 857 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 46623 من البضائع العامة، منها 157 سيارة نقل محملة بـ7831 طن قمح.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

يُشار إلى أن ميناء دمياط يُعدّ من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.