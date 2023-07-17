ميناء دمياط يستقبل 10000 طن قمح ويُصدر 1064 طن حديد تسليح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 745 طن خشب زان، و600 طن بازلاء، و7197 طن أبلاكاش، و800 طن صودا معبأ.

كما استقبل الميناء 12000 طن ذرة، و290 طن كسب عباد شمس، و2035 طن خردة، و2529 طن أرز معبأ، و4800 طن فول، و2000 طن عدس، و10000 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 5535 طن جبس معبأ، و3050 طن رمل، و9501 طن يوريا، و1064 طن حديد تسليح.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 4096 طن أسمنت معبأ، علاوة على 12856 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 994 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 530 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2442 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 172322 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206878 طنًّا.

وقال إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2314 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة وحدتين نهريتين (بارجات)، بعد أن قامتا بتفريغ شحنة تقدَّر بحوالي 613 أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى 635 طن من القمح متجهة إلى صوامع المنيا.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5298 شاحنة.

يُشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 11 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة، مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، وغيرها من الأرصفة.