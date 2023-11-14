ميناء دمياط يستقبل 10000 طن ذرة ويُصدر 3800 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9696 طن خردة، و7455 طن حديد، و9500 طن سكر، و2257 طن عدس.

كما استقبل الميناء 1316 طن بذرة كتان، و2900 طن فول صويا، و1385 طن خشب زان، و8323 طن قمح، و10000 طن ذرة، و4486 طن فول، يضاف إلى ما سبق 2762 طن أبلاكاش.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع؛ مثل 6720 طن يوريا، و4213 طن رمل، و19200 طن ملح.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 3800 طن مولاس، علاوة على 5800 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 614 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 307 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4514 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78281 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 405273 طنًّا.

وذكر أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2465 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادمًا من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 6027 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 8 سفن، بينما غادر 6 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.