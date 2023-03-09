ميناء دمياط يستقبل 100 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (SABAEK) القادمة من روسيا وعلى متنها 100 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 250 م وعرضها 44 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرته 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

27 سفينة – من بينهم السفينة (SABAEK) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4400 طن قمح و300 طن مولاس و328 طن تفاح.

كما استقبل الميناء أيضا 1717 طن خشب زان و484 طن أبلاكاش و41 طن جرارات و6185 طن حديد و2296 طن خردة و3960 طن زيت طعام.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 13550 طن يوريا و198 طن بصل و3426 طن أسمنت و4610 طن بضائع متنوعة.

و تابع: “بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1688 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 136 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2458 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 48383 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137068 طنًا.

وذكر أنه غادر الميناء بارج نهري (قاطر ومقطور) بعد أن قام بتفريغ حمولة إجمالية بلغت 487 طن أسمنت قادمة من المنيا، بالإضافة إلى مغادرة قطاران آخران بحمولة إجمالية بلغت 2278 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5078 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادرته 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.