ميناء دمياط يستقبل 10 سفن و1380 طن خشب زان

محمود محسنأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا اليوم الثلاثاء، يفيد بأن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأكدت الهيئة، أنه وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف

محمود محسن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا اليوم الثلاثاء، يفيد بأن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأكدت الهيئة، أنه وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

بينما غادر عدد 1026 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46815 طن من البضائع العامة، منها عدد 91 سيارة نقل محملة بـ 4201 طن قمح، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 7748، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13095 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3700 طن يوريا و4500 طن سوبر فوسفات، و4500 طن علف و500 طن حديد و3500 طن رمل.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة وحركة الوارد 380 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2193 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9963 طن حديد و3311 طن فول و6000 طن خردة و1380 طن خشب زان و3186 طن أبلكاش و1445 طن مواسير و1525 طن صودا.