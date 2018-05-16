ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويصدر 7800 طن يوريا

محمود محسناستقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.كما غادر

محمود محسن

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الأحوال الجوية، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2706 طن قمح فضلًا عن 67 سيارة نقل محملة بـ3325 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168158 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20200 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 7800 طن يوريا و4500 طن فوسفات و3200 طن علف بنجر و6100 طن رمل.