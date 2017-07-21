ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 66000 طن .

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 14000 طن يوريا و 4500 طن فوسفات.