ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات، و5 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، إضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات، و5 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، إضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2496 طن قمح، في حين غادر 104 سيارات بحمولة 4848 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135681 طناَ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60222 طناً.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5200 طن يوريا، و1705 طن فوسفات، وإعادة تصدير 2700 طن كسب فول صويا.