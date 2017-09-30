ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و7 أخريات بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، علاوة على 18 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.ولفت المركز

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و7 أخريات بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، علاوة على 18 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء ثلاثة قطارات بحمولة إجمالية 3979 طن قمح، في حين غادرت 85 سيارة بحمولة 3408 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168348 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45280 طنًا.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 8800 طن يوريا، و100 طن رمل زجاجي.