ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع.. اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء فى الثانية صباح اليوم الخميس القطار رقم 2472، وفى السابعة صباح اليوم القطار رقم 2450 بحمولة إجمالية 2679 طن، في حين غادر 103 سيارة نقل محملة بـ 4548 طن قمح .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172834 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس الأربعاء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12400 طن فوسفات.