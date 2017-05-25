ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادر 3 حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الخميس، أن عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 95771 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 153209 طناً.

وأوضح أن غادر الميناء قطاران بحمولة 2599 طن قمح، فضلاً عن 176 سيارة بحمولة 8297 طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا، و5500 طن سماد سائل، و12050 طن علف بنجر، و3570 طن رمل.