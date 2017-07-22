ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 9797 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 65500 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9400 طن يوريا و 4000 طن علف بنجر و 3000 طن فوسفات.