ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه، صرح ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء بأنه في إطار تشجيع الاتجاه إلى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد، جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 59283 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60248 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7200 طن يوريا و5000 طن فوسفات و680 طن رمل و2500 طن ذرة.