ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم الإثنين

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، مشيرا إلى أنه غادر الميناء 93 سيارة بحمولة 4647 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 83275 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46946 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8500 طن يوريا و1670 طن فوسفات و300 طن كحول و14000 طن ملح و1800 طن رمل ويضاف إلى ذلك إعادة تصدير 2950 طن ذرة.