ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار 25 إجراءات الدخول.

ولفت إلي أن غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح، في حين غادرت 69 سيارة بحمولة 3439 طن قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175902 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80935 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 4300 طن فوسفات و 16100 طن يوريا و 800 طن حديد بلت و إعادة تصدير 2500 طن ذرة .