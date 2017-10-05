ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و7 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، فضلاً عن 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.ولفت المرك

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و7 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، فضلاً عن 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2615 طن قمح، في حين غادرت 108 سيارات بحمولة 5387 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167844 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35968 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 12088 طن يوريا، و7419 طن فوسفات، و228 طن دخان، وإعادة تصدير 1400 طن كسب صويا.