ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة 20 نوفمبر

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، فضلا على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، فضلا على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2468 محمل بـ 1294 طن قمح، في حين غادر 85 سيارة بحمولة 4382 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168252 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23839 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3720 طن فوسفات و4500 طن رمل.