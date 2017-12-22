ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2496 طن قمح، في حين غادره 104 سيارات بحمولة 4848 طن قمح .

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135681 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60222 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5200 طن يوريا و 1705 أطنان فوسفات وإعادة تصدير 2700 طن كسب فول صويا.

