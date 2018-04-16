ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 5 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 5 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1256 طن قمح، كما غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 4274 قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 146792 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23193 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن يوريا، و 5757 طن فوسفات، 3013 طن رمل، و 2552 طن ملح، و 568 طن شبة.