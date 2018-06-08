ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2728 طن قمح، و119 سيارة نقل محملة بـ 6045 طن قمح .

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 131994 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 3030 طن فوسفات و 1100 طن رمل و 1800 طن علف بنجر.

