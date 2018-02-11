ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى 4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامى أنه غادر الميناء 60 سيارة نقل محملة بـ 2618 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106353 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 30959 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الثانية والنصف مساء أمس السبت قطار محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 23800 طن ملح، و 9900 طن رمل، و 5880 طن فوسفات، و 4200 طن يوريا، و 1000 طن ألواح جبس.

وأشار المركز إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحى للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 129706 أمتار مكعبة، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.