ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويُصدر 5000 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 5000 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 5000 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2470 محملا بـ 1336، فى حين غادر 71 سيارة نقل محملة بـ 3084 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26181 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل فى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7700 يوريا و 5200 طن علف و 1700 طن أسمنت و 760 طن نترات أمونيوم .