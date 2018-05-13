ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويُصدر 4700 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 4700 طن فوسفات، فيما غادر 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 4700 طن فوسفات، فيما غادر 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1332 طن قمح، فى حين غادر 58 سيارة نقل محملة بـ 2739 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170901 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23736 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4650 طن يوريا و 3360 طن مولاس وإعادة شحن 1000 طن كسب فول صويا.