ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويُصدر 4166 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 4166 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 4166 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1401 طن قمح، فى حين غادر 171 سيارة نقل محملة بـ 7991 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 127022 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9660 طن يوريا و 4100 طن رمل و 2900 طن علف بنجر.