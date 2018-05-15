ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويُصدر 4100 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة، و شهد تصدير 4100 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفنينة بالمخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة، و شهد تصدير 4100 طن فوسفات، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفنينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء فى العاشرة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، فى حين غادر 61 سيارة نقل محملة بـ 2995 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168044 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21410 طنا.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل فى الثالثة صباح اليوم قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9000 طن يوريا و 2400 طن علف بنجر و 4160 طن رمل وإعادة شحن 2500 طن كسب فول صويا.