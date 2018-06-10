ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويُصدر 3314 طن رمل

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، إضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، إضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في الثامنة صباح اليوم الأحد، القطار رقم 2448 بحمولة إجمالية تبلغ 1244 طن قمح، في حين غادر 180 سيارة نقل محملة بـ 9548 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 115122 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

وجدير بالذكر أن الميناء استقبل في السابعة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11440 طن يوريا و 3314 طن رمل.