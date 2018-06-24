ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويصدر 3620 طن فوسفات

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، مشيرا إلى أن غادر الميناء 90 سيارة نقل محملة بـ 4173 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 29723 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22772 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 8500 طن يوريا و 2277 طن رمل و 3620 طن فوسفات و 6550 طن ملح و 3000 طن سماد سائل.