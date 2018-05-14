ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع ويصدر 3400 طن رمل

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الأحد، القطار رقم 2442 وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2706 طن قمح، في حين غادر 67 سيارة نقل محملة بـ 3325 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168158 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23071 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6200 طن يوريا و 5850 طن فوسفات و 2500 طن مولاس و 3400 طن رمل و إعادة شحن 3000 طن كسب فول صويا .