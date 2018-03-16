ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات، و5 بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بلغت 21، و9…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات، و5 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بلغت 21، و9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحولة إجمالية 2588 طن قمح، في حين غادرت 84 سيارة نقل محملة بـ 3796 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 165447 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30643 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1800 طن يوريا، و5834 طن فوسفات، و160 طن كبريتات أمونيوم، و1159 طن ألواح جبس، و670 طن أسمنت.