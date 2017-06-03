ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة وحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 8 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 18 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1290 ) طن قمح و( 125 ) سيارة بحمولة ( 6133 ) طن قمح.

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 127982 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 131077 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 5800 طن يوريا و 2000 طن ملح و 6700 طن فوسفات.