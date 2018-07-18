ميناء دمياط يستقبل 10سفن وشحنة خردة تزن 7000 طن

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة خردة تزن 7000 طن، فيما غادر 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة خردة تزن 7000 طن، فيما غادر 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر 905 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44542 طن من البضائع العامة منها 62 سيارة نقل محملة بـ 3006 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 4742 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13573 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 50900 طن يوريا و 12000 طن سوبر فوسفات و 12000 طن علف و 3000 طن حديد و 5767 طن رمل .

وأوضح المركز الأعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 303 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 233 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 644 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16480 طن حديد و 3302 طن فول و 7000 طن خردة و 1380 طن خشب زان و 1202 طن صودا .

