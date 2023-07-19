ميناء دمياط يستقبل وفد الخط الملاحي العالمي ONE

استقبل اللواء بحري أ.ح. أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE – ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد آدم بين مدير المشتريات وخدمات السفن بمنطقة أوروبا – افريقيا ، السيد ماتاياس اردودى مساعد مدير المشتريات وخدمات السفن ، ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ، والسيد بركات مدير العمليات.

وتناولت مناقشات الخط الملاحي ONE مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية وتوجهات الخط الملاحي لزيادة حجم أعماله بميناء دمياط.

وتم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي مستقبلاً هذا بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء وعلى رأسها محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1وحاجزي الأمواج الشرقي والغربي إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وصولاً إلى 17 مترا.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بالميناء خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

يأتي خط CMA-CGM الفرنسي كثاني الخطوط الملاحية العالمية بميناء دمياط خلال العام الماضي بنسبة مساهمة بلغت 18.6%، وذلك مقارنة بنحو 14.7 بزيادة قدرها 26.5%.

ويأتي تحالف الخطوط اليابانية تحت مسمى خط ONE كثالث الخطوط العاملة بميناء دمياط بنسبة وصلت 12.9%، وذلك مقارنة بنحو 13.9% عام 2021.