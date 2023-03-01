ميناء دمياط يستقبل وفد التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1»

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الجديدة ( تحيا مصر 1 ) خلال زيارتهم للميناء بحضور العميد مهندس / أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

حيث تم مناقشة عدد من النقاط الخاصة بعرض مخططات البنية الفوقية للمشروع ، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للاطمئنان والتأكد من مراعاة الأعمال الإنشائية الجارية للاشتراطات البيئية الدولية ، ثم توجه الوفد إلى موقع المحطة للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإنشاءات والتجهيزات والتأكد من مدى توافقها مع المخططات الزمنية .

هذا وقد أشاد وفد التحالف بالتقدم الملحوظ والدعم الذى تقدمه هيئة ميناء دمياط قيادة اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش باعتبار ذلك المشروع أحد أهم المشروعات القومية الجارى إقامتها بالميناء.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال المشروع وتشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير .. وزير النقل ضمن الخطة الطموحة لجعل ميناء دمياط ميناء محوري لتجارة الترانزيت فى المنطقة.

وفي مايو الماضي وقعت هيئة ميناء دمياط مع شركة محطة حاويات دمياط أليانس و(تحالف شركات يوروجيت ألمانيا، وكونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد للخطوط الملاحية العالمية؛ اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط.

ووفقا للاتفاقية، تنفَّذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970 مترا، وبعمق يصل إلى 18 مترا، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية إلى 4.5 مليون حاوية مكافئة.

وجرت الإشارة، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إلى أنه جار الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة 4.5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – أركرودون) .

وفي نفس السياق استقبل اللواء بحرى أحمد حواش .. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بحضور اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، و العميد مهندس / أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

جاء ذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص مشروع محطة الحاويات الثانية ” تحيا مصر 1 ” و الوقوف على آخر تطورات المشروع .



وقد بدأت الزيارة بتقديم عرض توضيحي عن ميناء دمياط و محطاته و إمكاناته الفريدة التى تميزه بين الموانئ المصرية ، كما تناول العرض آخر تطورات المشروعات الجاري تنفيذها حاليا وأهمها محطة الحاويات تحيا مصر 1 ، حاجز الأمواج الشرقي ، حاجز الأمواج الغربي ، و أيضا بعض المشروعات الجاري طرحها كفرص إستثمارية مثل المشروع المستقبلى لإقامة محطة جديدة للحبوب بجوار الحاجز الشرقي بأطوال أرصفة 600 م و ساحة خلفية بمساحة 270.000 م2 ، و المخطط الخاص بتطوير المنطقة المجاورة للحاجز الغربي وإقامة محطة جديدة متعددة الأغراض .



أعقب ذلك القيام بزيارة لمركز العمليات بالهيئة واطلع الوفد على إمكانياته وقدراته فى المراقبة وأحكام السيطرة الأمنية على جميع مرافق الميناء ، ثم توجهوا إلى موقع مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتفقدوا التجهيزات القائمة واستمعوا من القائمين عن المشروع على الموقف الحالى و سير الأعمال وفقاً للمخططات الزمنية الموضوعة .