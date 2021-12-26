نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز البوتاجاز NAVIGATOR YAUZA لأول مرة

إيذاناً بقرب تشغيل خط غاز البوتاجاز (دمياط – طنطا)
محمود محسن 6:51 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 6:51 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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إيذاناً بقرب تشغيل خط غاز البوتاجاز (دمياط – طنطا)، أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل لأول مرة ناقلة غاز البوتاجاز السفينة (NAVIGATOR YAUZA) التي ترفع علم ليبريا – قادمة من الجزائر – ويبلغ طولها 160 م، وعرضها 27 م، وبغاطس 9.5 م، حيث من المقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 12 ألف طن من غاز البوتاجاز برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز تمهيدا لضخها بالشبكة القومية للبوتاجاز.

ويبلغ طول خط الغاز (دمياط – طنطا) حوالى 115 كم ويستوعب 5000 طن تقريباً من غاز البوتاجاز.

جدير بالذكر أنه من المستهدف بنهاية عام 2022 ان يستقبل الميناء حوالى 600 ألف طن بواقع 40 ألف طن لكل سفينة بعد نجاح عملية تفريغ تلك الشحنة واختبار خط الشحن وتجربة طرمبات الضخ.

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ويعد تشغيل هذا المشروع بمثابة شهادة نجاح لما يتمتع به ميناء دمياط من إمكانيات وبنية تحتية قوية للمساهمة في تأمين عملية ضخ غاز البوتاجاز إلى محافظات الدلتا والوجه البحري.

ميناء دمياط يستقبل السفينة (SAKHARA LOTUS) لتحميل شحنة ميثانول

وفي نفس السياق، قال المركز الاعلامي إن الميناء تعامل مع 27 سفينة، منها السفينة (SAKHARA LOTUS) التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 170 مترا، وبعرض 26 مترا، وذلك لتحميل شحنة من الميثانول.

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وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 24263 طن ذرة و12621 طن قمح و13878 طن خردة و5154 طن حديد و6000 طن سلاج.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5922 طن فوسفات و3200 طن رمل و4847 طن يوريا و696 طن اسمنت و2800 طن زيت.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 478 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (خرشوف وفاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وفلفل وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وسمسم وكراوية ولب وزيتون وكتان وليمون)، وفواكه (برتقال وفراولة وبلح)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الكويت والسعودية والامارات وسلوفينيا وأمريكا وشيلى واليونان واندونيسيا ومالطا وسنغافورة وهونج كونج والصين وفيتنام وهولندا واسبانيا وبنجلاديش.

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ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 358 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1982 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 136654 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135311 طنا.

يذكر أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1318 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، بالإضافة إلى قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 20 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3949 شاحنة.

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بقلم محمود محسن

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