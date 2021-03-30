ميناء دمياط يستقبل ناقلة ستحمل 61 ألف طن من الغاز المسال وتتجه إلى إسبانيا

استقبل اليوم ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (METHANE LYDON VOLNEY) والتى ترفع علم بارمودا والتى يبلغ طولها 284 مترا وبعرض 43 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تُقدر بحوالى 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى اسبانيا.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وذكر المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 27178 طن ذرة و1027 طن نواتج ذرة و7000 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 6995 طن حديد و3510 طن زيت طعام و2107 طن خشب زان.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 15944 طن فوسفات و6713 طن رمل و11000 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 200 طن علف بنجر.

وقال المركز أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 750 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخس وفاصوليا وفلفل)، وحاصلات زراعية (برسيم وحمص وسمسم وكراوية وليمون)، وفواكه (فراولة وبرتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات وسلوفينيا وهولندا وسلوفينيا والمانيا وانجلترا وامريكا ومالطا وروسيا واسبانيا وايطاليا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 230 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1478 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 17270 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 188318 طنا.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1316 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3869 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.