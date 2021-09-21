ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS TROY»

استقبل، اليوم، ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY) التى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 44 مترًا، حيث كان من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال، ثم تتجه بعد ذلك إلى باكستان. وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجّه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 22 سفينة.

وقال المركز إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12442 طن ذرة، و1500 طن خردة، و15441 طن قمح.

كما استقبل الميناء 1641 طن خشب زان، و9000 طن فول صويا، و1100 طن كلوريد إثيلين.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 3600 طن فوسفات، و5100 طن داى أمونيوم، و2514 طن بودرة جبس.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2356 طن كوارتز، علاوة على 1640 طن رمل.

وأشار المركز إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 117 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات (خضار مجمد مشكل)، بالإضافة إلى حاصلات زراعية (كمون).

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 130 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1722 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 109751 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80943 طنًّا.

وذكر أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2613 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى قطار مكون من 20 عربة بعد أن قام بتفريغ 40 حاوية 20 قدمًا قادمًا من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4753 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.